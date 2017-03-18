難民船紅海遭遇攻擊 死亡人數增至42人

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官員今天指出，1艘載運索馬利亞難民的船隻在遭戰火蹂躪葉門外的紅海上遇襲，包括婦孺等逾40人遭開槍打死。攻擊者身分目前仍不明朗。

1名地方官員表示，這艘難民船在叛軍把持的荷台達港（Hodeidah）附近海域遭輕型武器攻擊，目前這艘船隻被送往港口停靠。

國際移民組織（International Organization forMigration，IOM）表示，目前已發現42具遺體。

港埠官員指出，數十名索馬利亞人倖免於這次海上攻擊，也包括3名駕船私運者，他們已被送往監獄。

另有30多人據報被送往醫院治療。

位於紅海旁的荷台達港目前受伊朗盟友葉門青年運動（Houthi）好戰分子控制。（譯者：中央社徐睿承）1060318

(中央社)