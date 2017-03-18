酷航日本東北陸空套票上市，機票10％＋鐵路券15％雙折扣，

酷航總經理陳美至與JR東日本代表高木茂副董事長跨界推出東北陸空超值套票。(酷航提供)

亞太最佳低成本航空酷航再推跨界力作，此次與日本最大鐵道集團JR東日本聯手，首度共推年度最酷「酷航機票 X JR東日本・南北海道鐵路周遊券」的套票產品，提供酷航機票最多10%優惠搭配上JR東日本・南北海道鐵路周遊劵(市價JPY$26,000)最高達15%折扣的全新組合，自2017年3月20日起至4月20日期間限定發售。

凡購買此套票即有機會再抽中套票一組，前50名購票者再贈TWD$500酷航優惠券乙張(可折抵託運行李、機上餐點及選位費)，絕對是日本東北旅遊迷和鐵道迷完成夢幻之旅的必備組合。

JR東日本代表高木茂副董事長表示：「我們對於日本鐵道旅行商品的企畫和販售一直不遺餘力，這是JR東日本在台代表創造旅行社第一次和低成本航空合作，不只考量到酷航是新加坡航空集團百分之百投資的低成本航空、團隊品質有目共睹，全機隊使用波音787夢幻客機的硬體優勢，還有由台北飛往東京或北海道都絕佳且便利的航班時段；希望台灣旅客搭乘酷航班機從台灣前往日本旅遊的同時，搭配鐵道周遊券，就能一路暢遊南北海道、東北及東京！」

酷航台灣區總經理陳美至也說明：「酷航目前在日本共有東京、大阪與北海道三個航點，自2016年10月開航北海道以來，就一直在思考更多方便台灣旅客深度旅遊東北的方式，包括東京進北海道出的雙城組合，此次能夠和創造旅行社一同推出東北陸空套票，相信將會更方便台灣旅客自由探索日本東北各城的美景與文化，希望大家能多加利用，和酷航一起閃人去！」

限量推出的「酷航機票 X JR東日本・南北海道鐵路周遊券」的套票組合，限搭配酷航東京、北海道之單點機票與來回機票，或是東京進北海道出雙點來回之機票，旅遊日期至2017年10月28日止(北海道至6月22日止)，JR東日本・南北海道鐵路周遊券則為可無限次搭乘東京近郊、東北以及札幌・小樽・函館等南北海道地區鐵路的超値鐵路周遊劵，從東京一路玩到北海道，暢遊東京、東北、函館、札幌等沿途各點皆適宜，保證2017年度最強企劃的陸空套票組合，購票可洽JR東日本在台代表創造旅行社(02) 2506-2566。

(工商)