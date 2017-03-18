美國防部否認空襲敘清真寺 供照片佐證

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美國國防部今天指出，美軍在1次針對敘利亞北部的空襲行動中未攻擊1間清真寺，而是附近有「數十名」蓋達（Al-Qaeda）成員在內的建築物，並展示空襲後的1張照片給記者看。

美國國防部發言人海軍上校戴維斯（Jeff Davis）表示，「這間清真寺仍位在當地，影響相對較小。」他並承諾這張照片將對外公布。

設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）稍早指出，戰機在傍晚祈禱時間，針對敘國阿勒坡省（Aleppo）1間清真寺發動空襲，造成42人死亡。（譯者：中央社徐睿承）1060318

(中央社)