MLB》「幽靈傷兵」氾濫 恐遭大聯盟嚴查
2015年6月，陳偉殷在一場8局無失分的勝投之後，隔天就遭金鶯下放至高階1A，經紀人波拉斯還為此表達強烈不滿。然而這是大聯盟球團慣用的「技術性下放」，金鶯當時為了空出1個名額來測試3A打者所做出的調度，事實證明這絲毫沒有減損殷仔的身價(即使這讓他非常不爽)。
陳偉殷是金鶯倚重的投手，但他連續3年遭到「技術性下放」，是因為他的合約裡沒有「拒絕任意下放」的條款。對於那些擁有拒絕下放條款的球員，球團還能祭出「技術性傷兵」做為調整手段，隨便編造理由將該名球員列入15日傷兵名單，以補進小聯盟球員。
2014年，釀酒人球團曾以「肩膀不適」為由將王維中放入傷兵名單，他當時因「規則五」選秀的身份而必須暫時留在大聯盟名單，因此也當了一回技術性傷兵。特別是預定排休的先發投手，球團將他放入傷兵名單時，還可以趁機多拉1名牛棚投手備用。
紅襪隊總教練法瑞爾表示，大聯盟已經不打算再對這些「幽靈傷兵」裝聾作啞，未來打算加強把關，要求提交正式的傷兵資訊，不能胡亂以「身體不適」含混帶過，嚴防球隊濫用傷兵名單，資深球星較多的紅襪隊更是首當其衝。
雖然嚴格把關會讓球團感到不便，但大聯盟畢竟是照章辦事，球團也不能有怨言。只不過上有政策、下有對策，高明的球隊總管和教練屆時可能又會變出新的法子來應付大聯盟。
(中時電子報)
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