標準普爾將俄羅斯信評展望調高至正向

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國際信用評等機構標準普爾（Standard and Poor's）今天以成長前景獲得改善和大規模資金外流風險降低為由，將俄羅斯信評展望由「穩定」調高至「正向」。

經歷兩年衰退後，標普指出，預期俄國今年經濟將恢復成長，「2017至2020年平均成長約1.7%」。

不過標普表示，「相對物價偏低、結構性障礙和制裁影響」將持續阻礙國內生產毛額（GDP）回升，預期俄國今年經濟成長1.5%。

標普認為，俄國銀行業依然脆弱，但見到「一些初期走穩的跡象」。（譯者：中央社徐睿承）1060318

(中央社)