壞孩子食物中毒 費德勒不戰而勝
前日擊敗喬柯維奇、在印地安泉網賽聲勢正旺的基瑞歐斯，即將在8強戰對上費德勒時卻宣布退賽，費德勒不戰而勝晉級準決賽。根據基瑞歐斯本人的聲明，應是食物中毒引起。
「經過一晚身體不適的折騰，我無法再迎戰費德勒這樣的頂尖好手。這不是一個容易的決定，我花了很多時間準備這場大賽，希望大家能體諒我為了健康而退賽。祝福費德勒接下來打得順利，我一定會再回來的。」
基瑞歐斯過去只與費德勒交手1次，那場在馬德里公開賽的激戰連打了3盤搶7才分出勝負，費德勒之後都沒有機會復仇。即使喬柯維奇近況不佳，但基瑞歐斯兩度交手都擊敗喬柯維奇仍然是很不容易的，現在氣勢正強時卻吃壞肚子，只能說他運氣不好。
(中時電子報)
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