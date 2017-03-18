比國火車站傳爆裂物 警方證實虛驚一場

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比利時警方今天下午發布接獲爆裂物警訊，緊急疏散那慕爾火車站人群，一度引發民眾不安，但隨後證實虛驚一場。

那慕爾區 （Namur）位於布魯塞爾東南方，當地警方約下午17時在其官方推特上發布那慕爾火車站接獲爆裂物威脅警訊，除疏散人群，列車也一度暫停運行。

由於適逢下班時間，據比利時法語廣播電視台（RTBF）即時報導，這場疏散可能影響高達2000人，但目前並未有搜尋到爆裂物的進一步訊息。

警方隨後在18時左右發布虛驚一場警報結束，「並祝大家晚安」。

去年3月22日布魯塞爾機場和地鐵站連環爆炸案共造成28人喪生，其中機場有13人喪生，地鐵站則15死及逾50人受傷，今天這項警戒訊息一度引起民眾不安。1060318

(中央社)