快取寶驚爆財務危機 他們發聲明這樣說...
以上網購物，再到指定捷運站取物櫃取貨的快取寶驚爆財務危機，負責人孫岳澤傳周轉不靈，帳面票據積欠達百億元，更爆出本週三他與妻子已連夜出境，令許多人憂心快取寶會員的權益恐因此受損，對此，快取寶臉書粉絲團稍早PO文表示，有關孫岳澤個人財務處理方式為其個人行為，與快取寶無關，團隊也用心維護消費者權益不受影響，正常出貨。
在北捷擁有108個據點的快取寶，提供三溫層購物自取櫃服務，民眾只要透過手機或電腦上網購物，貨物都能送到指定捷運站的取物櫃，這項服務對不少人來說相當便利。
根據《聯合報》報導，外取寶會驚爆發財務危機，起因是一名股東支票無法兌現，並看見快取寶負責人孫岳澤在臉書上自曝，14年前他從事禮品事業時的一批貨出狀況後，借了高利貸，但到了現在他的帳面票據已積欠100億元，光每天利息就無力回天。
對此，快取寶臉書粉絲團凌晨發出聲明表示，孫岳澤個人財務處理方式為其個人行為，與快取寶無關，目前消費者權益與夥伴出入安全是他們此刻最關心的議題，並指出，快取寶便利自主的櫃取生活，是所有夥伴每天辛勤耕耘的心血，目前皆如常運作中，並希望在他們用心維護消費者權益不受影響、正常出貨之際，不要打擾與為難，協助他們謹守消費者承諾。
(中時電子報)
文章來源：快取寶臉書粉絲團
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