川普重申支持NATO 敦促梅克爾支出達標

我要評比

美國總統川普今天首度與德國總理梅克爾（Angela Merkel）面對面會談。川普重申對北大西洋公約組織（NATO）的強力支持，並敦促梅克爾達成NATO軍事支出的目標。

美國總統與歐洲最大經濟體領袖相會，被標榜為能夠決定這個跨大西洋聯盟未來命運和塑造其合作關係的1次會面。

川普和來訪的德國總理梅克爾（Angela Merkel）會談後在聯合記者會上表示，「我向梅克爾總理重申對NATO的強力支持，及我們NATO盟友需對國防成本公平支出。」

梅克爾表示，她告訴川普德國需達成NATO的支出目標。

川普指出，他預期美國與德國貿易將做得「非常好」，梅克爾則希望美國和歐盟能就貿易協定恢復談判。川普表示，他並非孤立主義，但貿易政策應將更公平些。

今天稍早，這位美國新任總統在白宮握手迎接這名長久在位的女性政治家，接著在橢圓形辦公室展開會談。兩名領袖對記者表示他們相談甚歡。（譯者：中央社徐睿承）1060318

(中央社)