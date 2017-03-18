MLB》好猛! 馬林魚麥總表演胸口碎大石
文章來源：@Cut4
馬林魚總教練麥汀利前日在休息室表演特技，戲碼是有名的「胸口碎大石」。雖然改用混凝土代替，而且操刀的壯漢看起來經驗豐富，但麥總仍有些緊張。最後鐵槌敲下去，混凝土爆開，麥總毫髮無傷地站起來了，為什麼他會這麼厲害？
原來這一切都是為了激勵士氣，讓球員在春訓時能夠舒緩身心，麥總才在魚軍子弟面前搏命演出。一壘手波爾就更猛了，他只用兩隻手(不借助大腿)就硬生生折斷1支球棒，轟動整個休息室。
馬林魚當日果然打了一場勝仗(16日以6-2擊敗大都會)，麥總說：「這些表演對球員有幫助。我看過有人撕電話簿的，我連撕3張紙都很勉強。」同區的勇士隊教頭岡札勒斯也表演過胸口碎大石，這是春訓有趣的傳統之一。
(中時電子報)
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