白天溫暖舒適 晚起變天北台灣轉雨
今白天仍屬穩定的天氣型態，各地大多多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，特別要注意的是，今晚起將有一道鋒面通過台灣北部海面，北部、東半部及中部山區的降雨機率會提高，早出晚歸記得攜帶雨具備用。
根據中央氣象局資料顯示，今白天舒適溫暖，北部、東半部高溫約22到25度，中南部地區約26到29度，都比昨天略高一些，明天下半天之後鋒面逐漸遠離，天氣漸趨穩定，到了下週一(20日)，各地大多多雲到晴，僅東半部、基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨，明後兩天也因為無明顯冷空氣南下，仍屬溫暖舒適的天氣。
空氣品質方面，今中部、雲嘉南為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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