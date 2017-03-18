MLB》田中將大領軍 洋基無安打完封老虎
洋基18日熱身賽對戰老虎，田中將大先發4.1局，投出6次三振、2次四壞球，加上接替的兩位投手也沒有被敲出安打，終場洋基居然就以3-0的無安打比賽擊敗了老虎。這是洋基隊史自1983年以來再次於春訓演出無安打比賽。
總教練吉拉迪非常滿意，「我很高興，他們投得很好，雖然不是例行賽，但仍然是一場無安打比賽。」田中將大的狀況調整得很好，春訓累積13.1局都沒有自責分。中繼投手席瑞夫投完第5局，牛棚新人Jordan Montgomery獨力投完接下來的4局，表現亮眼。洋基隊的精采守備也幫了大忙。
老虎隊不但打擊掛零，還出現3次失誤，優替人羅麥說：「春訓的數據可能沒什麼，但是看到計分板上掛零的感覺還是很差，沒人喜歡這樣。」另一方面，老虎強打米蓋卡布瑞拉代表委內瑞拉出征經典賽，對戰多明尼加時背部不適，所幸暫無大礙。由於委內瑞拉已瀕臨淘汰，卡布瑞拉近期就會回來。
(中時電子報)
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