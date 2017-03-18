傳川普政府正起草一項對台大型新軍售案
美國官員指出，川普政府正在起草一項對台灣新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈，這項軍售案料將觸怒北京當局。
這名官員在美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）前往北京訪問前夕告訴路透社記者，這項軍售案規模料將明顯大於歐巴馬政府卸任前叫停的軍售案。
這名官員指出，川普政府希望繼續進行這項軍售，但預料將花費數月時間或可能延續至明年，因白宮需克服許多障礙。
由於新的軍售初步作業尚未公布而要求匿名的官員表示，在川普政府填補國安職務之際，這項軍售過程可能以緩慢速度進行。
路透社報導，根據台北知情人士，川普政府和台灣已就此展開討論。
白宮則對此拒絕置評。1060318
(中央社)
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