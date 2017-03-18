白天溫暖舒適 晚間北台灣轉雨

我要評比

中央氣象局表示，今天白天天氣仍屬穩定，各地大多多雲到晴，僅東半部及北部山區有局部短暫雨；晚間起有鋒面通過北部海面，北部、東半部及中部山區的降雨機率會提高。

溫度方面，整體而言溫暖舒適，白天北部、東半部高溫約攝氏22到25度，比昨天稍高，中南部地區約26到29度。

不過，週休期間到下週一馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，有搭機需求請多加留意航班資訊。

空氣品質預報資訊，中部、雲嘉南為橘色提醒，對敏感族群不健康，高屏地區為紅色警示，對所有族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060318

(中央社)