憂慮貿易戰 美股收小黑

我要評比

美股今天收小黑，因美國總統川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）首度會面之際，投資人對國際貿易的發展感到憂慮。

道瓊工業指數終場下跌19.93點，或0.10%，收在20914.62點；標準普爾500指數下跌3.13點，或0.13%，收在2378.25點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲0.237點，收在5900.997點。（譯者：中央社徐睿承）1060318

(中央社)