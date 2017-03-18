好尷尬! 川普一度拒握梅克爾手

德國總理梅克爾(左)和川普在白宮橢圓形辦公室裡有些尷尬。(美聯社)

梅克爾和川普一度因「握手」出現尷尬。(YOUTUBE/Business Insider)

美國總統川普今台灣時間凌晨在白宮會晤德國總理梅克爾，此為川普在上任後首度兩國領袖會面，不過，雙方在聯合記者會上一度出現小尷尬，在拍照時間有記者要求兩人握手，梅克爾也輕聲問川普想握手嗎?但川普並沒有做出握手的舉動。

川普與梅克爾的會晤原定在週二舉行，不過因美東大風雪導致行程延誤，雙方今天才在白宮會面，梅克爾在抵達白宮時，川普不但與她握手，還帶著微笑面對鏡頭說「要給德國送張好照片」，不過在辦公室裡聯合記者會的拍照時間中，卻因為「握手」而出現了尷尬。

有攝影記者要求兩人握一下手，不知川普是未聽見或忽略，並沒有和梅克爾握手，即便梅克爾也傾身向川普問:「你想握手嗎?」但川普也沒有回頭看她，而是緊握雙手，沒有任何反應，場面顯得有些尷尬。

(中時電子報)