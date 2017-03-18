3月18日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●72校一中承諾 教育部不罰了

大學簽署一中承諾書惹議，教育部昨公布清查結果，國內157所大專院校中，共72所曾經提供對岸學校類似文件，教育部長潘文忠改口將發函糾正，不會開罰；對於教育部「從善如流」的做法，大學校長多表示肯定，但也憂心，未來很多學校會乾脆「切斷」與對岸正式的往來，「什麼契約、協議都不要簽了」，避免麻煩。

●小英送大禮 81億建基隆輕軌

基隆輕軌捷運預定2022年通車！蔡英文總統昨偕同交通部長賀陳旦至基隆火車站，宣布將斥資81億元引進歐洲Tram-Train輕軌捷運系統，打造全國首座複合式基隆南港輕軌捷運，串聯南港展覽館及基隆兩地，最快可望2022年正式通車。賀陳旦表示，基隆輕軌捷運引進最現代化工程，承諾力拚4年完工。

●一例一休沒彈性 傍晚5點後 美髮業不敢染燙

一例一休實施後，對仰賴獎金為主的百貨、美容業者是苦不堪言；1111人力銀行昨於立法院舉辦百貨、美容美髮業一例一休公聽會，現場有美髮業者指出，染、燙髮都是3個小時起跳，近來勞動檢查頻繁、罰款又重，業者為了避免觸法，很多店家晚間8點打烊、5點就不接客了。

《蘋果日報》焦點要聞

●三軌並行 特休可採「曆年制」

配合《勞基法》修法去年底上路，勞動部昨預告《勞基法施行細則》修正案，共增刪16條條文，是該細則實施32年來最大幅修正。最大變革是特休假給假方式，明定勞資同意後，除現行周年制外，企業還可改以每年1月1日到12月31日的曆年制，或採會計年度做為給假與結清計算基礎，宣告特休假「曆年制」合法化。企業多贊同曆年制管理較方便，勞工則憂計算複雜、假被僱主吃掉。

●美：不排除對北韓動武

美國國務卿提勒森上任後首訪亞洲，昨抵南韓，直奔兩韓非軍事區，參訪板門店，稍後他強硬表示，美國過去對北韓的「戰略忍耐」政策已告終，先發制人的軍事行動將是美國「考慮選項之一」，對北韓發出強烈警告。他也強調南韓部署美國飛彈防禦系統「薩德」重要性，並指中國為此懲罰南韓「不必要」。

●陸自豪禁韓 韓媒：機場乾淨了

中國對韓美合作部署薩德系統所展開的報復行動，逐步產生後續效應。在南韓濟州島，過去擠滿陸客及其所遺留大量垃圾的亂象不復見，機場重拾平靜秩序；南韓各地中小學，也因中國反韓情緒高漲，在安全考量下紛紛取消赴中旅遊計劃。至於在中國的郵輪公司雖已取消上百個停靠南韓港口的航次，但業者隨時準備在反韓「鋒頭」過去後便恢復航線。

《聯合報》焦點要聞

●兩岸關係續惡化 藍委搶下周排審兩岸監督條例

三一八學運將在今天屆滿三周年，當年的主要團體「經濟民主連合」等團體今晚將重返立法院，呼籲朝野本會期盡快完成「兩岸協議監督條例」立法。雖然民進黨採取冷處理，但國民黨內政委員會召集人曾銘宗搶先一步，下周就把案子排審。對此經民連表示「正面看待」，民進黨則表示「時間到了就會處理」。

●見川普前 梅克爾先致電習近平

德國總理梅克爾十七日訪問美國華府，會晤美國總統川普，預料將談論貿易、北約、難民、反恐等議題。梅克爾在與川普碰面前先打電話給中國大陸國家主席習近平，雙方達成「夥伴」（partnership）共識，強調共同捍衛全球開放市場、自由貿易，並在德國舉辦的廿國集團（Ｇ２０）會議上合作。

●自查黨產 國民黨挖出市值385億債券

不當黨產委員會重啟黨產清查，國民黨自查舊有黨產後，發現一批民國卅六年中央政府發行的第二期美金公債，初估現值約新台幣三百八十五億元。國民黨昨呼籲，黨產會應從該批債券中，正視國民黨對國家貢獻。

《自由時報》焦點要聞

●南投安置少年 遭集體性侵

南投縣某少年安置機構爆發集體遭性侵案！南投檢方查出，該安置機構的陳姓男子及三名少年，涉嫌性侵另四名少年，當事人均坦承此事，陳男被諭令五萬元交保，三名惡少則移送南投地院少年法庭

●薛瑞福：美中無計畫簽第四公報

前美國國務院東亞副助卿薛瑞福率團訪台，對於外界擔憂美中將簽第四公報，薛瑞福昨表示，美中並沒有簽署第四公報的計畫；且不管「川習會」結果如何，美國都會強調其一中政策包含台灣關係法與六項保證。

●林鳳營牧場裁員 傳還賣牛求生

滅頂效應發威？位在台南六甲的味全林鳳營牧場傳出上月農曆過年後資遣十五位員工，去年至今還賣掉一千多頭乳牛。林鳳營牧場否認，強調賣牛是「自然淘汰」，味全更聲明，此消息對聲譽造成相當大的影響，將保留法律追訴權。

(中時電子報)