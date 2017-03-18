不甩黨內鬥爭 趙天麟辦路跑：比較健康
捲入中油人事關說風波的綠委林岱樺拋出陰謀論，直指是高雄市長黨內初選惡鬥，同樣有意參選高雄市長的立委趙天麟，繼上月宣布暫停競選活動後，18日再度舉辦「高雄38區公益完跑」，帶領500多位跑者從大社區跑到仁武區，面對內鬥傳言紛紛擾擾，他無奈揮手表示：「還是來慢跑比較健康！」
林岱樺關說風波引發陰謀論，包括劉世芳、陳其邁、管碧玲等競爭對手均被網友拿來分析「誰最可能放消息」，唯獨趙天麟未被點名，18日他舉辦38區公益完跑，記者問他認為關說案爆發最可能是藍營策動、或黨內初選鬥爭？他未正面回應，僅面帶苦笑，揮手表示：「我們還是慢跑比較健康啦，才不會捲入紛爭！」
趙天麟這場路跑從大社國中跑到仁武區八卦國小，全長8.2公里，報名人數約800人，實際到場5、600人左右，原本上個月中旬就要舉辦，但前一天發生看板工人從高處摔死意外，緊急取消，他並宣布暫停競選活動，2星期後才又開始現身公開行程。
今天上午7時，趙天麟帶著跑友起跑，跑界名犬「黃檸檬」也現身擔任神秘嘉賓，幕僚表示，這場路跑延後整整1個月，巧合的是，終點八卦國小後方，就是懸掛看板摔落身亡的小郭師傅家。
趙天麟獨創以路跑拉抬人氣，去年8月初從前鎮區起跑，計畫跑完高雄38區，已有一票支持者是固定班底，每場必到，想要蒐集完整38場號碼布；他也結合公益性質，完跑後號召跑友測心跳，以每下1元計算，每場可捐出2、3萬以上善款，幫助在地慈善機構。
(中時)
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