亞曼達遭流出口交照 另一半力挺宣布結婚

亞曼達塞佛瑞和男友托馬斯已經祕密結婚！（圖／達志影像）

美國女星亞曼達塞佛瑞近來因為被駭客入侵，她和舊愛賈斯汀隆的私密照全都被流出，不僅裸照外洩，就連口交照也被po上網，讓她氣得要求下架！不過亞曼達塞佛瑞現在懷著男友托馬斯薩多斯基（Thomas Sadoski）的孩子，男方前日更在節目上公開透露，兩人已經秘密完婚！

亞曼達塞佛瑞這兩天來飽受裸照風波影響，不少網站都刊出她過去拍下的私密裸照、性愛照，讓許多粉絲替她感到不捨，加上目前她還是名孕婦，網友就怕她為此動了胎氣。不過她的另一半托馬斯，前日在節目「The Late Late Show」上，卻自爆兩人已經祕密結婚！

此話一出，讓主持人詹姆斯柯登傻住，托馬斯坦言兩人的婚禮非常低調，更說亞曼達是他非常「摯愛且尊重的人」，他更打趣說，「我知道你們是很好的朋友，所我偷偷告訴你，別告訴別人。」更開心秀出婚戒，讓人見識到他對亞曼達的真心。

(中時電子報)