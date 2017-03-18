亞曼達遭流出口交照 另一半力挺宣布結婚
美國女星亞曼達塞佛瑞近來因為被駭客入侵，她和舊愛賈斯汀隆的私密照全都被流出，不僅裸照外洩，就連口交照也被po上網，讓她氣得要求下架！不過亞曼達塞佛瑞現在懷著男友托馬斯薩多斯基（Thomas Sadoski）的孩子，男方前日更在節目上公開透露，兩人已經秘密完婚！
亞曼達塞佛瑞這兩天來飽受裸照風波影響，不少網站都刊出她過去拍下的私密裸照、性愛照，讓許多粉絲替她感到不捨，加上目前她還是名孕婦，網友就怕她為此動了胎氣。不過她的另一半托馬斯，前日在節目「The Late Late Show」上，卻自爆兩人已經祕密結婚！
此話一出，讓主持人詹姆斯柯登傻住，托馬斯坦言兩人的婚禮非常低調，更說亞曼達是他非常「摯愛且尊重的人」，他更打趣說，「我知道你們是很好的朋友，所我偷偷告訴你，別告訴別人。」更開心秀出婚戒，讓人見識到他對亞曼達的真心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。