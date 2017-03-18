機捷首次嚴重誤點 卡在訊號異常

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機場捷運A11坑口站昨天晚間發生訊號異常，造成班次嚴重誤點，機捷公司表示，延誤時間約為8到15分鐘。經緊急排除，今天上午起所有班次恢復正常。

不少搭乘機捷的旅客反應，昨晚10時左右機捷沿線走走停停，大部分時間停擺不前，有人反應剛開通的機捷到底怎麼了。

機捷今天清晨也緊急發出聲明稿表示，昨晚9時30分到11時30分，A11坑口站發生訊號異常，導致延誤列車行進事件，部分北上列車在A11坑口站區段，出現8到15分鐘的延誤情況。

桃捷公司在營運結束後進行查修，經西門子及高鐵局捷工處，與桃捷公司工程師共同檢視原因，為A11坑口站區間號誌無線電訊號微弱，導致行經這個區段的列車，無法以全自動高速行駛通過，基於系統保護機制，改採降速手動駕駛，每小時25公里時速通過該區段。

桃捷公司針對受延誤旅客表達歉意，故障原因確認後，已在凌晨修復完成，並即刻以連續8列車次通過測試訊號，已無異常狀況發生。

桃園捷運公司表示，今天上午起的各班列車已經恢復正常，對於昨天意外，對旅客與乘客感到相當抱歉。

昨天的訊號異常意外，為機場捷運開通以來第一次發生、規模較大的異常；至於影響多少乘客量，仍待進一步估算。1060318

(中央社)