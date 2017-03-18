WBC》美、波頂尖對決 史卓曼vs.魯戈
(08:25更新文圖)經典賽8強複賽，今天上午10時，由F組不敗的美國和波多黎各正面對決，雙方分別派出藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)和大都會魯戈(Seth Lugo)先發，勝方先取得2勝，有很高機會闖入4強。另E組前兩名，日本和荷蘭已晉級4強。
史卓曼上季在大聯盟9勝10敗，自責分率4.37；經典賽預賽對多明尼加先發，4.2局被敲3安，無失分。魯戈去年5勝2敗，自責分率僅2.67，相當不錯；魯戈預賽封鎖委內瑞拉的大聯盟明星打線，先發5.1局，只被敲1安，無失分。
史卓曼和魯戈的近況極佳，比賽前段可能上演投手戰，而美國的牛棚可能是隱憂。經典賽預賽以來，美國4戰的先發投手表現超神猛，主投17.1局，只失1自責分，自責分率是完美的0。但美國牛棚，累積18.2局，狂丟10分，自責分率高達4.82，因提油救火，預賽因此遭多明尼加逆轉。
波多黎各是上屆經典賽亞軍，波國預賽3連勝晉級8強。先發打線的2到7棒：印地安人游擊手林鐸(Francisco Lindor)、太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、遊騎兵強打貝爾川(Carlos Beltran)、紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)等6人狀況正火熱。投手H.聖地牙哥(Hector Santiago)的穩定中繼，加上狂演三振秀的狄亞茲(Edwin Diaz)關門，波國戰力雄厚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。