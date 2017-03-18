WBC》美、波頂尖對決 史卓曼vs.魯戈

美國先發投手史卓曼，經典賽預賽對上屆冠軍多明尼加先發，4.2局被敲3安，無失分。(美聯社資料照)

波多黎各派出魯戈迎戰，他預賽封鎖委內瑞拉的大聯盟明星打線，先發5.1局，只被敲1安，無失分。(美聯社資料照)

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(08:25更新文圖)經典賽8強複賽，今天上午10時，由F組不敗的美國和波多黎各正面對決，雙方分別派出藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)和大都會魯戈(Seth Lugo)先發，勝方先取得2勝，有很高機會闖入4強。另E組前兩名，日本和荷蘭已晉級4強。

史卓曼上季在大聯盟9勝10敗，自責分率4.37；經典賽預賽對多明尼加先發，4.2局被敲3安，無失分。魯戈去年5勝2敗，自責分率僅2.67，相當不錯；魯戈預賽封鎖委內瑞拉的大聯盟明星打線，先發5.1局，只被敲1安，無失分。

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史卓曼和魯戈的近況極佳，比賽前段可能上演投手戰，而美國的牛棚可能是隱憂。經典賽預賽以來，美國4戰的先發投手表現超神猛，主投17.1局，只失1自責分，自責分率是完美的0。但美國牛棚，累積18.2局，狂丟10分，自責分率高達4.82，因提油救火，預賽因此遭多明尼加逆轉。

波多黎各是上屆經典賽亞軍，波國預賽3連勝晉級8強。先發打線的2到7棒：印地安人游擊手林鐸(Francisco Lindor)、太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、遊騎兵強打貝爾川(Carlos Beltran)、紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)等6人狀況正火熱。投手H.聖地牙哥(Hector Santiago)的穩定中繼，加上狂演三振秀的狄亞茲(Edwin Diaz)關門，波國戰力雄厚。

(中時電子報)

鐵捕莫里納領軍，波多黎各擊敗多明尼加復仇成功。(美聯社)