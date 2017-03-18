羅?錫花漾PD稱霸韓綜藝 人氣不輸韓星

在台灣有不少鐵粉的南韓知名綜藝節目導演羅?錫，之前曾製作人氣節目「花漾爺爺」，是吸引許多南韓觀光客來台的大功臣，本月又將推出新節目，引發台韓粉絲期待。

「羅PD」羅?錫新作「尹食堂」將在3月24日首播，總是能在節目中加入嶄新創意的羅?錫，這次也不負眾望，提出前往印尼峇里島開設韓食堂，在全新的地方開始新生活的新鮮概念。

新節目請來資深女演員尹汝貞、去年因「屍速列車」美孕婦一角在台打出知名度的演員鄭有美，以及「國民爺爺」申久與羅?錫的最愛─演員李瑞鎮，4人會在峇里島與當地居民擦出什麼樣的火花，令人充滿期待。

羅?錫是南韓家喻戶曉的綜藝節目導演，曾製作「兩天一夜」、背包旅行節目「花漾」系列與「一日三餐」等大熱節目。但他坦承，上大學以前從未想過要從事演藝方面的工作，反而受到父親影響，認為當公務員是最好的選擇，所以考進延世大學行政學系就讀。

進了大學參加戲劇社後，羅?錫才發現自己對戲劇的熱愛，他曾想成為喜劇劇作家，但追夢之路卻不太順遂，所幸之後考上製作人，2001年進入國營無線電視台KBS工作。

由羅?錫負責製作的「兩天一夜」第1季開播近5年期間收視一路長紅，瞬間收視率曾破50%，更創下43.3%收視紀錄，經常在節目中出聲「虐待」節目成員的羅導演，也一躍成為明星導演。

但持續5年製作出高收視節目的代價卻是節目團隊的高工時壓力，「兩天一夜」又是主打真實體驗的戶外實境節目，龐大工作量與播出時間壓力不言而喻。羅?錫也曾在「反正競賽還很長」一書中，透露自己因為節目不得不要求同事加班時愧疚的心情。

羅?錫在2012年決定轉投有線台tvN，開始以短集數型態製作節目，在新東家重新出發打響的第1槍，就是在台灣與南韓都受到熱烈支持的「花漾爺爺」。

「花漾爺爺」請來4名南韓知名資深演員，搭配1名擔任「挑夫」的年輕演員，成員平均年齡高達74歲，甚至還遠赴國外進行背包旅行，新穎的題材與成員吸引各年齡層觀眾的矚目與支持。

花漾爺爺第1季的第2個目的地就選在台灣，意外在南韓掀起台灣旅遊熱潮，2013年節目播出當年度的南韓觀光客到台人數，比前年成長39%，羅?錫因此獲頒2014年台灣觀光貢獻獎。

花漾爺爺之所以會選擇來台取景，其實也要歸功於兩天一夜在台灣的高人氣。羅?錫離開KBS前，因緣際會與1名台灣的兩天一夜粉絲會面用餐，當時被禮物包裝上的風景圖吸引目光，好奇詢問下，得知是台灣的阿里山，因此有了來台拍攝節目的想法。

羅?錫在節目播出後，曾來台舉辦講座，當時提到這次赴台灣取景沒能前往阿里山，也希望能再來台灣拍攝，發掘中南部的景點。

延續花漾爺爺節目概念推出的「花漾姊姊」與「花漾青春」也都有不錯成績，但羅?錫並不滿足於以同樣型態節目獲得成功，期間又推出體驗農村生活的「一日三餐」，安排節目成員前往鄉下體驗自給自足生活，主旨就是利用自己取得的食材製作三餐，節目內容很單純，按照羅?錫的敘述，就是一個「什麼事都不做，只煮飯跟休息的節目」。

導演本人也直言，在節目開始前，自己就已經覺得「完蛋了」，開始拍攝後，更是連連被固定成員李瑞鎮及來賓唱衰，沒想到「逃離喧囂城市壓力，享受鄉間靜謐生活」的療癒路線卻意外獲得大眾喜愛，甚至以13.338%創下當時韓國有線電視史上最高收視紀錄。

憑藉著「花漾系列」與「一日三餐」的成功，羅?錫在2015年拿下第51屆百想藝術大賞電視部門大賞，成為史上首位獲得該獎項的綜藝監製。

創意無窮的羅?錫製作的節目屢創佳績，在生活中發想吸引觀眾的特別概念，貼近生活又創新的節目不僅在南韓大受歡迎，也吸引不少台灣觀眾成為「羅PD」鐵粉，羅?錫今年也再次應邀來台，將在4月22日與粉絲見面同樂。（中央社廖禹揚）1060318

(中央社)