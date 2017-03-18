朝鮮半島煙硝味濃 美施壓劍指中國

美國總統川普今天推文，批評中國在遏制北韓上做得少之又少。分析認為，國務卿提勒森抵北京訪問前夕，釋出軍事也是解決北韓問題選項之一，展現對中國更強硬立場。

儘管提勒森（Rex Tillerson）無外交事務經驗，但他這趟亞洲行，在朝鮮半島、尤其是因應北韓核威脅上採取的步驟，正展現川普政府選擇「亮劍」多於「遞橄欖枝」的外交作風，事前經過縝密的沙盤推演與安排。

提勒森在日本先說，解決北韓問題，過去的外交手段已失敗，必須有「新作法」；抵南韓後，他直奔南、北韓對峙前哨的非軍事區（DMZ），隨即在與南韓外長尹炳世的聯合記者會上指出，若北韓威脅升高到美國認為須有行動的程度，軍事也是選項，在他抵北京前、釋出這一訊號，川普還加碼，連中國一起罵。

川普今天在推特上說，「北韓的行徑真是壞透了，他們玩弄美國好多年，中國卻少有幫忙。」

儘管美、中過去在高層會談前，總各自出招較量，讓檯面上看似喧囂吵嚷，但在提勒森訪中前夕，他將考慮軍事手段挑明了說，再加上白宮由最高統帥親自放話批判將訪問的國家，南韓峨山政策研究院理事長咸在鳳（音譯：Hahm Chai-bong）就告訴「華盛頓郵報」，這在過去相當罕見，「美國和南韓過去從未在施壓北韓上以如此直白方式回應」。

他認為，以「軍事」作為威嚇北韓的手段看來是為數不多的選項之一；就這一點來看，緊張情勢升高成了無可避免的下一步。

「紐約時報」則指出，這是美國在對中國釋出更強硬立場的訊號。

提勒森在南韓的記者會更直接拒絕中國提出「美韓暫停軍演」、「北韓暫停試射」以換取和談的「雙暫停」建議。

他說，不認為這是對的方式以換取談判，美韓軍演一向公開，而北韓的行動卻不透明；美國部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）純粹是防衛性質，中國不應懲罰南韓，該以更多實際行動協助解決北韓問題，好消除美韓須部署薩德以因應北韓威脅的需求。

解決北韓核威脅成為提勒森這趟亞洲行的主旋律，這對亟欲安排大陸國家主席習近平與川普「川習會」的北京來說，提勒森到訪前營造這種氣氛，和北京一向強調「半島不能生戰、不能生亂」的立場，背道而馳。

對今年將舉行19大的中國共產黨來說，外部環境的穩定攸關鞏固「習核心」的領導地位，然而，美國和南韓在因應北韓威脅上的選擇有限，川普政府將持續施壓對北韓有影響力的北京，毋庸置疑，更關乎東北亞局勢是否瀕臨失控邊緣。1060318

(中央社)