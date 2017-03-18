竊聽疑雲 川普稱和梅克爾有共同點

美國總統川普今天與德國總理梅克爾首度會面，儘管兩人在歐盟及難民議題上歧見深，但川普暗諷，前總統歐巴馬執政時傳出美國涉及監聽梅克爾，這是他和梅克爾有的共同點。

川普和梅克爾在難民議題、歐盟、北約及貿易的立場上南轅北轍，他對外大鳴大放，但梅克爾低調冷靜自持，兩人在聯合記者會上一開始行禮如儀，各陳立場，直到德國記者問川普，英國已否認有關「協助歐巴馬監聽川普」的指控，他的回應為何？對自己不斷推特發文後悔？

川普先說，「很少（後悔）」，因美國媒體報導不誠實，推特是他和民眾直接溝通的管道，這時，他身旁的梅克爾露出這場記者會上的少見笑容。

緊接著，川普話鋒一轉說，「至少，我們有些共同點了，或許吧」！川普沒把梅克爾曾傳出遭歐巴馬政府監聽直接說出口，台上的他臉上掛著笑容，一旁的梅克爾先回看川普，後來皺著眉頭，接著低頭整理講台上的資料，一邊似露出無奈微笑，台下則爆出有所領會的狂笑聲。

當著外國元首面前，暗諷自己的前任，更把美國過去涉監聽外國元首的歷史搬上檯面，美國有線電視新聞網（CNN）報導時說，川普拿這種議題開玩笑，再度展現他「非典型」及美國「前所未見」的外交方式。

白宮近來深陷指控歐巴馬竊聽的風波中，白宮發言人史派瑟昨天引用福斯新聞的報導說，歐巴馬政府是藉英國政府通訊總部（GCHQ）竊聽川普，消息一出，已讓原本只是美國國內政治兩黨鬥爭的議題，成了英美特殊關係間的外交波瀾。

GCHQ更發表罕見的強烈聲明，稱這樣的指控是「無稽之談」；英國首相梅伊辦公室的發言人則稱，已收到美方保證，不會再有人提此事。

然而，英國媒體「每日電訊報」報導，包括白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）與白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）分別向梅伊的國安顧問葛蘭特（Mark Grant）及英國駐華府大使達洛許（Kim Darroch）正式道歉；「紐約時報」則引述白宮不願具名的官員說，「沒有到道歉這回事」。

川普也沒有表達要向英國致歉的意思，他說，史派瑟只是引述福新新聞評論員的說法，「我們所做的只是引述一個非常有才華的法界人士評價，他才該為他的評論負責」，川普還要求記者「你該去跟福斯（新聞）說才對」。

美國有沒有道歉也成羅生門，看在歐巴馬團隊眼中，仍忍不住評論。

前白宮國安顧問萊斯（Susan Rice）在個人推特上說，政府發言人在台上錯誤的指控美國最親密的盟友，要付出的代價是不可忽視的；前白宮國安副顧問羅茲（Ben Rhodes）也在個人推特上直言，這種執行外交政策的作法「瘋狂」。

2013年，德國媒體報導，美國監聽包括梅克爾在內的盟國元首，梅克爾當時致電歐巴馬表明，要美方「立即與全面的解釋」，並要求美方「立即停止」。

歐巴馬政府選擇低調處理，白宮當時說，歐巴馬在電話中向梅克爾保證，美國「現在沒有」、「以後也不會」監聽梅克爾；但美國是否曾因反恐監聽、意外聽到梅克爾的通話？時任白宮發言人卡尼（Jay Carney）僅重申上述立場，未證實或否認美國曾監聽梅克爾。1060318

(中央社)