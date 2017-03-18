NBA》林書豪次節5分 籃網仍處落後

林書豪與籃網18日回到主場面對塞爾提克。(美聯社資料照)

(08：38更新)帶著前役力挫尼克氣勢，籃網18日回到主場面對少了「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(膝傷)的塞爾提克，企圖拿到難得連勝，林書豪目前先發打了11分59秒，4投1中、2罰進2，拿5分、2助攻、2籃板與1火鍋，打完上半場，籃網暫以8分落後。

(第2節)林書豪在上半場還剩5分51秒登場，儘管前兩次出手沒進，豪哥卻在此節還剩2分35秒，飆進個人第1個進球，也是1記三分彈，接著馬上兩罰俱中，一口氣連取5分，不過塞爾提克也有史馬特發威，打完上半場，塞爾提克仍以45比37領先。

(第1節)開打沒多久，林書豪就賞給對方中鋒荷福德1記麻辣鍋，可是豪哥似乎擺明不出手的立場，就算有空檔，仍以傳球為主，不過籃網在豪哥下場休息後，被對方打出11比0猛攻，導致局勢一下子逆轉過來，第1節結束，塞爾提克取得21比16領先。

(中時電子報)