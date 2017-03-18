恐等不到「安樂死」法案通過 瓊瑤：「尊嚴死」就滿足
台灣知名作家瓊瑤，日前臉書安樂死一文不僅遭封鎖並刪除，還被判定為垃圾訊息，讓她氣憤表示不想再用臉書了，不過昨晚再度發文，表示原想持續公開討論，無奈「封鎖」插曲打消不少她想做的激情。
瓊瑤表示提到安樂死這麼敏感議題，原以為會被外界砲轟到體無完膚，未料竟獲得多數人同意，縱使「好死不如歹活」的觀念早被時代淘汰，但在台灣宗教、習俗等因素阻力下，要通過「安樂死」法案似乎仍很遙遠，也讓瓊瑤感嘆這輩子既然等不到了，只求能夠「尊嚴死」就滿足，但仍呼籲政府「安樂死」是高齡長輩給下一代指示，也是為人子女深思的課題，畢竟「死別」註定是不能逃避的關卡。
此外也舉歐美瑞士等國為例，「安樂死」不是想死就可以去死，除了對「重度失智失能」的病人之外，其餘都得先評估病情以及經過心理醫生評估，以及家人和病人本身認同，但不可否認的是「安樂死」幫助了很多「生不如死」的病人也解救了在旁感到痛苦的家屬。
最後瓊瑤表示希望這沉重議題，以及公開信引發的效應，能就此告一段落，也感謝大眾的認同以及溫暖留言，這對她而言可說是人生中最重要的一封信。
(中時電子報)
關鍵字：瓊瑤
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