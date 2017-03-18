執政霸氣！民進黨徹底超越國民黨

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺。（資料照，林宏聰攝）

遭爆關說中油人事案，民進黨立委林岱樺不但沒有馬上挖個地洞躲起來，反而強勢回應是「選民服務」，並說這是高雄市長提名的政治鬥爭。前新聞雜誌總編輯野武士評論國民黨如今已沒有民進黨這樣的「人才」了！藍營在台一黨獨大、執政超過40年的「成果」卻被完全執政不到一年的綠營超越，民進黨果真是強、徹底超越國民黨，並恭喜民進黨，「愈來愈有『執政霸氣』了…」

有意參選高雄市長的立委林岱樺，繼《野保法》事件被諷為「放生立委」後，又捲入中油人事關說疑雲，中油內部員工爆料，去年12月中油僱用人員初試結果公布，但複試未進行前，林岱樺辦公室發文至中油，向當時中油總經理陳綠蔚推薦錄用某特定人士，最後該人也順利錄取。

16日傍晚她出面說明，全程朗讀聲明書，質疑黨內初選已從良性競爭演變成誅而後快的戰爭。國民黨發言人李明賢批評「全家就是你家」，民進黨的完全執政，就是完全的吃相難看！但面對質疑聲浪與批評，林岱樺氣定神閒、面不改色表示我不會倒下！

野武士在《東網》評論中提到，如此之立委，看看國民黨目前殘存的那些政治人物，哪還能找出有一個人比得上林岱樺的氣場驚人！國民黨如今已沒有民進黨這樣的「人才」了！

前國民黨立委廖福本人人都説他是「紅包本」，各種請託都有價格，但事沒辦好，他必會退費，童叟無欺，絕不佔便宜。現在看來廖福本真的委屈，特別是被當時的民進黨罵時，野武士認為其實只要學民進黨，大聲反嗆說這是「立委職權」，就一切沒問題了！

另外，日前也有南部綠營立委介入軍中人事傳聞，陸軍司令部原本安排國防部政戰局副處長張維新上校接任，但卻傳出國防部遭到南部某立委強行介入、施壓，國防部為此召開將級晉任人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選。

野武士表示這就叫做「影響力」，民進黨完全執政不到一年，就已經超越過去國民黨執政40年的果敢堅決！「恭喜民進黨，愈來愈有『執政霸氣』了…」

(中時電子報)