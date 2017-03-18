維持臉部線條 可靠穴道按摩做表情

歲月難免在臉上留下痕跡，想要保持青春、減少細紋，除了用醫美修臉，持續的臉部穴道按摩、常做表情運動，有助維持臉部線條。

太平長安醫院中醫部針灸科主治醫師鄭鴻強表示，韓國以醫美整形聞名，近年韓國女星、名媛追求不用動刀、不著痕跡的針灸美容，利用最細的40號針，刺激臉部特定肌肉群、穴位，促使臉部肌肉收縮、改善循環，保持臉部線條。

不過，鄭鴻強說，中醫針灸發展超過4000年，台灣中醫利用率已經超過33%，但針灸利用率不到20%。主要原因在於針刺過程中的痛感，及對針具的恐懼讓人卻步。

為了改善民眾對針灸的迷思，並讓針灸和時代潮流接軌，生技公司研發無痛針灸進針器。鄭鴻強說，針灸能刺激經絡穴位，發揮調理臟腑組織功能，疏通經絡、促進氣血運行，抵禦外邪入侵，無痛進針器可以幫忙減輕患者疑慮，免除傳統針灸的疼痛。

鄭鴻強說，臨床上無痛進針器使用最多在怕針的小孩身上，還有臥床的病人。過去要幫臥床病人扎針要提著大包小包，但現在只要帶2支進針器就解決。

不少女性愛美，也會想在臉上扎針，鄭鴻強表示，在臉上18個穴位針灸，刺激臉部肌肉群、促進循環，可改善紋路、下垂、浮腫等問題。不過，需進行10週療程，且效果僅持續半年。

鄭鴻強說，醫美、針灸美容是比較快速、持續時間較長的作法，若不想花錢，也可以每天動手做臉部按摩，由下往上拍打；或持續做臉部動作，如做出「阿、一、嗚、欸、喔」的嘴型，讓臉部肌肉運動。1060318

(中央社)