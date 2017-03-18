加拿大兩架小飛機相撞 駕駛1死1重傷

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警方指出，兩架小型飛機今天在加拿大1家熱鬧的購物中心上空相撞，兩名駕駛1人喪生、1人受傷，所幸這起意外奇蹟般地避免重大傷亡。

法新社報導，其中1架飛機墜毀在蒙特婁以東約20公里的聖布魯諾大道購物中心（Promenades Saint-Bruno mall）屋頂，另1架則掉進購物中心停車場，距主要入口僅20公尺。

警方發言人柯拉賈柯莫（Nancy Colagiacomo）指出，其中1名駕駛喪生，另1名身受重傷。

加拿大運輸安全當局指出，兩架賽斯納152型飛機（Cessna 152）隸屬附近卡蓋爾（Cargair）飛行學校所有。當局已展開調查。

兩架飛機相撞時，購物中心上空天氣晴朗穩定，事發原因不明。

TVA電視網取得塔台跟兩名駕駛的通話摘錄顯示，航管人員當時要求其中1人左轉「以避開交通壅塞」。

航管人員對這名駕駛重覆說：「有聽到嗎？」航管告訴他，兩機相距僅800公尺。

兩架飛機當時正要飛往卡蓋爾飛行學校所在的聖于博（Saint-Hubert）機場，不幸發生時只差不到400公尺就可抵達。（譯者：中央社何宏儒）1060318

(中央社)