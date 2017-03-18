屏東傳槍響 18歲男子心臟中彈死亡

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又傳凶殺案！今天凌晨1時許，屏東市河濱公園籃球場傳出槍響，警消獲報到場後發現1名18歲林姓男子中槍倒地，緊急送醫後仍不治身亡，警方目前已封鎖現場，全力緝凶中。

警方表示，死者為九如鄉人，是槍擊中心臟致死，案情正在釐清中。

(中時)