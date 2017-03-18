美國官員：川普政府正構思對台大型軍購
川普政府正在啟動對台大型軍購，美國官員透露，這筆軍售可能包括抵禦中國大陸武力的先進火箭系統與反艦導彈，勢必惹惱北京當局。
去年底，前美國總統歐巴馬中止了一項高達10億美元的對台軍售。一名美國官員向路透社（Reuters）透露，川普政府正在構思的這項軍購案，規模將遠大於前者。
「（川普）政府的態度是做大型交易，」這名官員在美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）拜訪北京前夕，向路透社表示。
雖然川普政府亟欲促成這筆交易，但顯然將遭遇包括北京反對、北韓議題等眾多障礙，因此這筆軍售案預料將緩慢進行，恐花費數月時間或甚至延遲到明年才能成形。
路透社並報導，另據台北知情人士表示，川普政府和台灣政府已對軍售案展開討論。白宮方面拒絕評論這項訊息。
(中時電子報)
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