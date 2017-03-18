美特勤局筆電被偷 內含川普大樓平面圖

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美國特勤局（US Secret Service）今天在聲明中指出，一名幹員在紐約遭竊一台筆記型電腦，目前仍未尋獲。有報導指稱，這部筆電內有川普大樓的樓層平面圖。

法新社報導，美國有線電視新聞網（CNN）引述紐約執法當局消息人士報導，雖然筆電有高度加密措施，但裡面有川普大樓（Trump Tower）的樓層平面圖與其他敏感內容。

美國總統川普移居白宮前就住在這棟高樓內，他的妻子梅蘭妮亞（Melania）與小兒子拜倫（Barron）仍住在裡頭。

特勤局並未詳述筆電裡儲存的內容，強調這類裝置「有包括全磁碟加密在內的多重安全機制，且不准儲存機密資訊」。特勤局並表示已展開調查。

CNN報導指出，筆電是昨天上午在紐約布魯克林從遭竊幹員的車上被偷。

美國特勤局的任務是保護美國總統、前總統與副總統，以及正式訪美的外國元首。（譯者：中央社陳亦偉）1060318

(中央社)