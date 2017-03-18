開創蔬食新風貌 黃瓊瑩進軍大陸

「期盼大家吃得寬心自在!」這是60歲的知名蔬食餐飲業者黃瓊瑩的創店理念，退休後才闖入餐飲業的黃瓊瑩，在台灣立穩腳步後，明年將進軍大陸，讓品牌插旗海外。

曾是一家鞋業進出口公司財務長的黃瓊瑩，在48歲時退休，退休後黃瓊瑩因為閒不下來，而想要開創事業第二春，決定用退休金開間小餐飲店，正值SARS來襲，健康養生的概念興起，她於是打造一家標榜健康蔬食的餐飲店，不只是針對素食人口，葷食的族群也可以來，雖然周遭的親友都不看好，她還是在台中市大業路創設第一家「寬心園」蔬食餐廳。

在大家不看好的情形下，寬心園餐廳從台中市一間小店已經拓展到全台，從北到南都有寬心園的分店，營業額早已破億元大關，繼寬心園之後，黃瓊瑩再打造另一個美式蔬食餐廳「Easyhouse cafe」，訴求年輕族群，兩個品牌都有支持粉絲。

黃瓊瑩指出，健康蔬食是未來世界的餐飲主流，歷經13年穩紮穩打的經營管理，寬心園以美式管理、日式流程、台灣精神，打造台灣最優質的蔬食品牌，口耳相傳下，不只曾應僑委會之邀前往美國參展，也吸引許多國外餐飲業者相繼來台參訪，更有不少海外業者想要跟她合作拓展海外市場。

美國、新加坡、港澳及大陸都是她曾評估過的海外據點，因緣際會下，考量成本、人文風情後，黃瓊瑩說，經過多年的海外市場評估，2015年她選定與大陸深圳城市廚子餐飲集團合作，這個集團是中國大陸餐飲名牌企業，旗下有漁趣、食尚匯、城市廚子等3大品牌。

寬心園擁有20多款中西日不同風味主菜，從精力湯、沙拉、原盅燉湯、主菜、養生甜品到最後一道沙拉，黃瓊瑩說，就是要讓上門的消費者有滿滿的飽足感，而且可以吃得「寬心自在」，一份套餐下來大約可吃到48種蔬食。

經過多年前往海外評估，如今寬心園將於大陸深圳開設第一家海外據點，黃瓊瑩表示，兩個品牌都會前去設點，預計在3年內各展10家店，她希望能將台灣優質的蔬食料理帶到大陸去，讓事業版圖由台灣邁向國際。1060318

(中央社)