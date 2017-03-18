NBA》再遇馬刺怎麼休？科爾：13人都休

其實科爾放話13人休兵的意思，就是代表很可能下次再遇馬刺，會讓更多主力休息。(美聯社資料照)

前次遭遇馬刺一口氣休了柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與伊戈達拉4大主力的勇士總教練科爾，18日談到再遇馬刺有何打算？他笑說，「我當然會讓全部13人都休！」儘管開玩笑意味濃厚，卻很有可能再讓所有主力輪休。

因為勇士本季最後1次遭遇馬刺，將於30日在主場進行，前1天也就是29日，勇士要先跟西區第3火箭交手，連兩天出賽的體能壓力，加上季後賽腳步的接近，科爾確實沒必要拿全部實力跟馬刺硬拚，除非他真的瘋了。

不過科爾還需考慮另1重點，就是位居西區頭號種子的勇士，目前距離西區第2馬刺之間勝差僅有1.5場，代表攸關季後賽主場優勢重要排名還沒底定，本季狀況不斷(杜蘭特受傷、內訌傳聞)的勇士，還是必須守住西區第1地位才行。

科爾最近陷入跟格林不合的傳言，儘管當事人都沒承認，卻遭美媒寫成兩人水火不容，這到底是真是假，可能只有兩人自己才知道，畢竟都快打季後賽了，勇士沒什麼本錢可以繼續亂下去。

(中時電子報)