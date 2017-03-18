世界最high透明觀景台將開幕 韓國第一高樓看夜景
到首爾看夜景有新選擇！首爾最高123層的摩天大樓即將對外開放觀景台服務，締造「世界最高透明地板觀景臺」、「世界最長輸送距離」與「世界最快雙層電梯」等3項金氏世界紀錄，不僅能將整個首爾盡收眼底，天氣晴朗時還能遠眺至仁川松島與西海岸，挑戰登塔民眾放膽high的膽量。
韓國南山N首爾塔、63大廈是看首爾夜景的熱門景點，現在，韓國第一高摩天大樓的觀景平台SEOUL SKY也預計於3月22日開幕，將是世界第3高的觀景台。觀景台位於樂天世界塔的117樓到123樓，除了有環景透明落地玻璃觀景，118樓更打造透明玻璃地板。
樂天世界塔是首爾最高摩天大樓，於2016年正式落成，筆直建築外觀呈現韓國傳統瓷器、毛筆意象；共有123樓、高555公尺，是世界高樓排名第6高。上月樂天SEOUL SKY與台北101簽約合作，互訂台灣日與韓國日，兩國旅客於台灣雙十國慶與韓國8月15日國慶，當日參觀觀景台購票可享9折優惠。
此外，SEOUL SKY也將於4月23日舉辦首場國際登高賽「SKY RUN」，宣傳韓國第一高摩天大樓，參賽者將攀登2,917階梯、123樓，活動開放18歲到65歲民眾報名參加，前3名男女優勝運動員可獲得1萬美元獎金。
(中時電子報)
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