巴西石油貪汙機制調查滿3年

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巴西石油公司貪瀆調查行動今天屆滿3年，正值共和國總檢察長賈諾特向聯邦最高法院提出83項聲請，調查涉嫌犯下貪汙和洗錢罪行的政界人士的關鍵時刻。

到目前為止，巴西石油公司（Petrobras）貪汙機制專案已經歷38階段，拘捕198人，目前有23人繼續關在監獄，另外24人使用電子腳銬在家服刑。

法務部指出，從調查的企業和個人罰款、賠償到留在國外的資金，已經或正在追回的金額達巴西幣101億元（約新台幣990.71億元），另外由法院下令凍結被調查人的資產32億元。

當局追回貪汙機制挪用的資金，使用的工具之一是有賞告密和從寬處理協定。

聯邦法務部指出，共有18個國家要求巴西當局協助展開巴西石油貪瀆案相關調查；巴西則要求與其他31國合作。

到目前為止，負責審理巴西石油公司貪瀆案的一審法官莫洛（Sergio Moro）已經受理23件檢舉，對89人定罪，其他法官對另外16人判刑。

然而，巴西政界翹首盼望的，是公開巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht的有賞告密，以及賈諾特（Rodrigo Janot）送交最高院的83件調查聲請內容。

據估計，至少有170名擁有和沒有司法特權的政界人士的名字被提及。1060318

(中央社)