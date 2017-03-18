澎湖漁會選舉 僅5小組有競選
基層農會改選告一段落之後，今天輪由漁會進行改選投票。
澎湖區漁會今天舉行第15屆漁事小組長與會員代表選舉，全縣有會員選舉數1萬9823人，在全縣60個投票所投票，投票自上午8時至中午12時止，預估投票率也在2成上下。
澎湖區漁會總幹事蔡月嬌表示，漁會選舉，漁事小組長應選68席，只有登記51席，還出現登記不足，全數同額競選，至於51席漁民代表選舉，則有56人登記，包括馬公第2、5、18、23、25和望安等5個漁民代表有競選外，其餘也都是同額競選。
澎湖縣政府農漁局長陳高樑、漁政科長王永利與趙榮利等人在區漁會總幹事蔡月嬌等人陪同巡視山水前寮、山水、通樑、內垵投開票所，並慰勉選務人員辛勞。1060318
(中央社)
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