巴西黑心肉事件 農牧部職員遭撤職調查
巴西農牧供應部秘書長諾瓦基今天指出，33名公務員因涉嫌參與聯邦警察所揭發的黑心肉貪腐機制，已被撤職接受調查。
諾瓦基（Eumar Novacki）表示，巴西肉類目前出口到大約150個國家，政府將嚴厲查處任何有關危及肉類品質的違規行為。
巴西聯邦警察今天揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制。
經過2年調查，發現巴拉納（Parana）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）和戈亞斯（Goias）3州地方督察處的職員收取賄款，便於生產摻假食品，沒有任何有效監督即核發衛生檢驗證明。部分工作人員已在今天的行動中被拘捕。
農牧供應部指出，有關機制主要包庇生產摻假義大利火腿、熱狗、香腸和禽肉；牛肉和動物用飼料也被懷疑摻假。
諾瓦基強調，聯邦警察揭發的機制是偶發事件，不代表農牧供應部的普遍原則。1060318
(中央社)
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