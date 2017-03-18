春夏蟲蟲危機現 幫毛小孩驅蟲要注意

春暖花開時節，也是各式寄生蟲繁殖加快時節。楊動物醫院獸醫師楊靜宇提醒，為避免毛小孩被內、外寄生蟲糾纏上身，飼主應定期協助用藥，且雨後放晴首日別到草地遛狗。

明媚風光的春夏季節，許多飼主都喜歡帶毛小孩到戶外踏青散步，但一返家卻發現牠們開始東抓西抓，這才發現寄生蟲上身，幫毛小孩驅蟲成為頭痛問題。

楊靜宇指出，寵物身上的寄生蟲主要有內、外之分。首先，外寄生蟲部分，主要包括有跳蚤、壁蝨以及因高溫潮濕所產生的黴菌等，前兩者經常會透過毛小孩在外散步時，從草叢中跳到牠們身上寄生，可透過預防性投藥來預防。

他建議，可透過每個月定期讓毛小孩吃藥或點藥方式，可有效去除外寄生蟲問題。

楊靜宇提醒，若毛小孩身上出現跳蚤，除了可能會引發皮膚炎問題外，還可能會透過跳蚤而間接感染到絛蟲；而壁蝨則會吸取毛小孩的血液，進而造成牠慢性貧血，且還可能會傳染焦蟲（血液寄生蟲），造成脾臟腫大或需要輸血，不可不慎。

其次，內寄生蟲部分，常見有蛔蟲、鉤蟲及絛蟲等。楊靜宇說，經常出外散步的毛小孩，建議每3個月吃1次內寄生蟲驅蟲藥，但若只待在家或是不落地的毛小孩，則至少1年要驅內寄生蟲1次。

值得注意的是，楊靜宇指出，若是連下3、5天雨的天氣，雨後隔日放晴時，千萬別急著帶毛小孩到綠地散步，因為這些寄生蟲已經餓肚子近一週，只要毛小孩接近就會立即跳上身吸血，毛小孩被纏身的中獎率更高。

對於部分飼主憂心驅蟲藥是否有難以代謝問題？楊靜宇說明，目前內、外寄生蟲用藥有近8成都是國外進口，都經國外相關醫藥管制機構嚴格管制，且臨床試驗時間多達10至20年之久，無須擔心副作用問題，例如某款國外進口除蟲滴劑是透過毛小孩皮脂腺傳導，而非吸收進入血液中。1060318

(中央社)