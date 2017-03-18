巴西聯邦警察揭發黑心肉貪汙案

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巴西聯邦警察今天在6州和聯邦特區執行309項司法羈押及搜查令，調查農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制。

有關調查涉及多家大型企業，如操控Sadia和Perdigao等品牌的BRF Brasil集團，以及擁有Friboi、Seara、Smift等品牌的JBS集團。

聯警警官葛里洛（Mauricio Moscardi Grillo）指出，進步黨（PP）和巴西民主運動黨（PMDB）涉嫌在過去2年透過有關機制收賄。

據調查，有關機制由農牧供應部巴拉納（Parana）州前地方總監費柳（Daniel Goncalves Filho）和動物來源產品檢驗部主管納西門托（Maria do Rocio Nascimento）主導。

聯警之所以展開調查，是因為1名稽查專員發現1家受調查的公司銷售黑心肉後，不接受被上司調職。

聯警取得的電話錄音內容指出，國內多家冷凍食品工廠將過期產品內銷和外銷，使用酸性化學品和致癌物質掩蓋肉類腐敗後散發的臭味。

還有在熱狗和香腸中發現添加紙纖維、豆類蛋白質和豬頭肉，以及將過期食品換貼偽造有效日期的新標籤等案例。

此外，巴西司法部長賽拉葛利歐（Osmar Serraglio）也出現在調查中。1060318

(中央社)