昆凌挺孕肚下腰 周杰倫「老公視角」洩愛

昆凌一張下腰拍照被說是周杰倫「愛的視角」！（圖／取自昆凌IG）

昆凌近來和老公周杰倫到歐洲旅行，懷著二胎的她，還是到處趴趴走，且身形又和頭胎一樣，幾乎完全沒變！她隨後po上一張幫友人拍照的背影，微微下腰往後傾，雙腿還是纖細，但粉絲關注的是，這照片應該是周杰倫「愛的視角」！

昆凌日前才被拍到和周杰倫搭廉航出國，她昨貼上一張下腰幫友人拍照的照片，笑稱「原來攝影師經（筋）都很軟！」只是她的背影完全看不出是懷孕的人，一雙穿著網襪的腿還是很纖細。

只是這張背影照，就被網友敲碗詢問「是不是周董拍的？」還有人稱這就是周杰倫對老婆的「愛的視角」，讓粉絲直呼「被閃瞎了！」

(中時電子報)