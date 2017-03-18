陳妍希產後首現身 秀美腿燦笑甜翻根本少女！

陳妍希產後首現身，大秀美腿、燦笑甜翻。（圖／取材自新浪娛樂微博）

女星陳妍希去年7月與大陸男星陳曉步入禮堂，並在12月生下兒子「小星星」，陳妍希產後生活中心放在家庭上，專心帶孩子，而陳妍希昨（17日）首公開亮相品牌生日派對，她身穿洋裝，露出修長美腿，陳妍希露出甜美笑容，氣質清新宛如少女。

陳妍希保養得宜，根本看不出是一個孩子的媽。（圖／本報系資料照片）

陳妍希產後首現身，她身穿洋裝搭配牛仔外套亮相，大秀好氣色，燦笑露出招牌梨窩更顯俏麗，陳妍希保養得宜，模樣根本少女。而腳踩高跟鞋的陳妍希，秀出修長美腿，更突顯產後纖細身材，完全看不出是一個孩子的媽。

而陳妍希日前曾被網友直擊，她低調抱著兒子現身大陸合肥，當時陳妍希打扮一身黑，不過她雙腿纖細，特別引人注目，陳妍希不時緊抱小星星，但似乎抱太久手痠，陳妍希看起來有些吃力，也讓粉絲心疼媽媽的辛苦。

(中時電子報)