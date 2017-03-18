陳妍希產後首現身 秀美腿燦笑甜翻根本少女！
女星陳妍希去年7月與大陸男星陳曉步入禮堂，並在12月生下兒子「小星星」，陳妍希產後生活中心放在家庭上，專心帶孩子，而陳妍希昨（17日）首公開亮相品牌生日派對，她身穿洋裝，露出修長美腿，陳妍希露出甜美笑容，氣質清新宛如少女。
陳妍希產後首現身，她身穿洋裝搭配牛仔外套亮相，大秀好氣色，燦笑露出招牌梨窩更顯俏麗，陳妍希保養得宜，模樣根本少女。而腳踩高跟鞋的陳妍希，秀出修長美腿，更突顯產後纖細身材，完全看不出是一個孩子的媽。
而陳妍希日前曾被網友直擊，她低調抱著兒子現身大陸合肥，當時陳妍希打扮一身黑，不過她雙腿纖細，特別引人注目，陳妍希不時緊抱小星星，但似乎抱太久手痠，陳妍希看起來有些吃力，也讓粉絲心疼媽媽的辛苦。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。