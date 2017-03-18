國圖漢學研究中心參展書籍贈多倫多大學

我要評比

中華民國國家圖書館漢學研究中心參加多倫多舉行的美國亞洲研究學會年會書展，今天將參展圖書贈給多倫多大學鄭裕彤東亞圖書館，讓國際漢學界更了解台灣漢學研究成果。

今天的贈書儀式在多大舉行，由國家圖書館副館長吳英美、蔣經國基金會執行長朱雲漢共同捐贈，多倫多大學圖書館總館長艾福特（Larry Alford）代表受贈。

美國亞洲研究學會（AAS）年會於3月16日至19日在多倫多舉行，國圖漢學研究中心此次特邀蔣經國國際學術交流基金會合辦書展，展出台灣近3年來漢學與台灣研究相關的人文及社科學優質出版品385種、414冊。

國圖漢學研究中心希望透過書展，讓國際漢學界了解台灣漢學研究的成果及出版近況，進而加強學術合作與交流，同時也引介海外學者了解相關購書管道。

今年前來參展的台灣學術機構，還包括中央研究院台灣研究所、中央研究院數位文化中心。兩單位參展圖書也將在活動結束後，將參展書籍一併贈送多倫多大學，豐富其研究資源。

多倫多大學圖書館近年與台灣學術文化交流相當熱絡，該館2015年起成為國圖於海外設置的第16個台灣漢學資源中心合作單位，雙方並合作進行古籍數位化計畫，典藏豐富的華語文資料。1060318

(中央社)