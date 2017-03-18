梅克爾訪白宮提議握手 川普假裝沒聽到

德國總理梅克爾今天訪問白宮，與美國總統川普會面時出現尷尬時刻。梅克爾在媒體簇擁下提議握手時，川普似乎沒聽到，讓場面頓時冷掉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在橢圓形辦公室的媒體拍照時間，緊張的川普在迅速回答媒體的幾個問題時，幾乎沒有看向梅克爾。

川普開玩笑地向攝影記者說：「拍到好照片傳回德國，拜託，一定要喔。」

川普說，他跟梅克爾之間的會談「非常順利」，還說兩人談到「很多事情」。

然而，在文字與攝影記者要求握手時，川普與梅克爾兩人僵持不動。不清楚他們是否聽見握手要求，不過，在梅克爾抵達白宮時，兩人已經握過手，在白宮記者會結束後也再次握手。（譯者：中央社張曉雯）1060318

(中央社)