利菁臉書再開嗆 「記性不好就不要編謊話」

利菁因為「舊鞋疑雲」再度跟羅霈穎槓上。 (圖/本報系資料照)

利菁因為「舊鞋疑雲」再度跟羅霈穎槓上，羅霈穎更一度氣到揚言「退出演藝圈」，未料今晨戰火延燒至第三回合，利菁寫下550字長文怒轟羅霈穎「謊話連篇」，更表示對她就像「懶得抓罵假貨的」。

利菁臉書全文。(圖/利菁臉書)

利菁先是列出三點質疑，對於羅霈穎指出「鞋一拿出立刻發現刻花掉了」，光這句話就謊話連篇，她指出羅霈穎拿了鞋後上了很多集「天后宮」，有次還因為怕她在節目發言太難看，製作單位還刻意修掉，而從誤解到發出新聞稿，事隔將近兩個月絕非「立刻」，另外查證到羅霈穎4月上《冰火》，但早在去年8月就收到禮物，可知時間已間隔八個月，也代表早穿鞋上了別的節目，另外對於是否有說過「找黑白兩道弄死你 」，也始終未正面回應「有沒有」，讓利菁痛批為什麼連這麼簡單的地方都要胡扯？

對於被羅霈穎痛批「滿嘴謊言」，利菁稍早在臉書發文反擊，「短短回應就謊話連篇，所以說說謊很累人的，記性不好就不要編謊話」，痛批羅霈穎一個人自導自演，感覺就像懶得抓「賣假貨的」，而「賣假貨的」竟理直氣壯掛看板做生意，甚至還無法無天爽斃了的理直氣壯，最後更揚言「弄人要適可而止，即使做錯了道歉就好，不要軟土深掘」。

(中時電子報)