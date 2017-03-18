是否動武解決北韓 美國把球推給中國

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。（中新社）

美國的研究機構稱北韓正準備第6次核試驗，威力是上次的14倍！美國總統川普(Donald Trump)17日推特發文，指控中國「未盡力」 遏制北韓核武野心，正在亞洲訪問的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）也表示，對北韓的「戰略忍耐」政策到此為止，必要時會採取行動。有美國媒體指出，美國由此將球推給中國，要看提勒森訪中時反應，中國後續對北韓是否採取更嚴厲的行動。

兩會上，中國外交部長王毅先重批北韓，不顧聯合國限制，執意進行核武試驗與試射，但當務之急是，北韓和美韓雙方都亮紅燈，同時刹車。他提議第一步，北韓暫停核導活動，美韓也暫停大規模軍演，用「雙暫停」改善目前的困境，大家重新回到談判桌前。

根據《中評社》報導，美方已拒絕中方提議，認為北韓核導威脅日益加深，美韓為了自身安全沒有理由後撤。提勒森借訪中商量敲定「習川會」時，放出硬話，也被觀察家視為有給自己討價還價加碼之意。

美國認為中國是北韓最主要的經貿夥伴，北韓卻在沒告知的情況下，不斷發射導彈與核試驗，認為中國對北韓施壓不夠，正好讓美韓以防備北韓威脅為由在韓國部署「薩德」，也加深中國對美國的戰略不信任。

儘管美國對北韓動武的作戰計劃早就有內部預案，但戰略與國際研究中心亞洲問題專家格林（Mike Green）表示，美國不可能一下子摧毀北韓，這樣北韓的導彈、炮彈、生化武器恐打到日本、南韓，甚至中國。

(中時電子報)