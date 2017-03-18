台日產業合作商談會 越南胡志明市舉行

為加強台灣及日本企業在東協及南亞等第三地交流合作，經濟部國際貿易局、外貿協會及日本貿易振興會昨天在越南胡志明市合辦「台日產業合作商談會」。

這場商談會吸引Asahi、IHI和Juki等24家越南日商和三陽、光陽機車等47家越南台商與會洽談，尋求合作機會。

由於東協國家挾人口紅利及經濟快速成長的雙重誘因，具備成為下一個世界工廠及世界市場的條件，近年來吸引日本企業大舉前來投資，與台灣正積極推動的新南向政策不謀而合。

此外，台灣與日本產業發展一向亦步亦趨，而且互補，因此當日本企業前來東協國家發展時，通常都優先考慮與當地的台商合作，況且台商比日本企業還要早到東協國家發展，可以幫助日本企業更快適應並融入當地市場。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長龔榮男致詞表示，台日產業的交流合作源遠流長，早在1960年代，台日已開始進行產業合作，日本的豐田、日產、三菱、本田、山葉都曾在台灣設廠製造汽車及機車，培育了台灣許多汽機車零組件的製造工廠，在經過多年的合作及交流，加上台商的努力與辛勤，因此贏得了日商的信賴。

這次活動台日雙方買主與供應商共進行219場次洽談，為台日企業在第三地合作建立了有效的交流平台，是非常成功的推動模式。1060318

(中央社)