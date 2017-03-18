台日產業合作商談會 越南胡志明市舉行
為加強台灣及日本企業在東協及南亞等第三地交流合作，經濟部國際貿易局、外貿協會及日本貿易振興會昨天在越南胡志明市合辦「台日產業合作商談會」。
這場商談會吸引Asahi、IHI和Juki等24家越南日商和三陽、光陽機車等47家越南台商與會洽談，尋求合作機會。
由於東協國家挾人口紅利及經濟快速成長的雙重誘因，具備成為下一個世界工廠及世界市場的條件，近年來吸引日本企業大舉前來投資，與台灣正積極推動的新南向政策不謀而合。
此外，台灣與日本產業發展一向亦步亦趨，而且互補，因此當日本企業前來東協國家發展時，通常都優先考慮與當地的台商合作，況且台商比日本企業還要早到東協國家發展，可以幫助日本企業更快適應並融入當地市場。
駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長龔榮男致詞表示，台日產業的交流合作源遠流長，早在1960年代，台日已開始進行產業合作，日本的豐田、日產、三菱、本田、山葉都曾在台灣設廠製造汽車及機車，培育了台灣許多汽機車零組件的製造工廠，在經過多年的合作及交流，加上台商的努力與辛勤，因此贏得了日商的信賴。
這次活動台日雙方買主與供應商共進行219場次洽談，為台日企業在第三地合作建立了有效的交流平台，是非常成功的推動模式。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。