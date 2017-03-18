公務員組工會 修哪條法不同調
勞動部日前召開公務人員組工會可行性評估會議，會中出席代表都希望公務員可以組工會，但部分人主張要修工會法，另一部分則主張修公務人員協會法即可。
外界相當關注的公務員組工會議題，日前跨出一大步，勞動部也召集銓敘部、行政院人事總處、警政署、消防署、公務人員協會跟消防員工作權益促進會等多個單位參加。
會後消防員工作權益促進會秘書長鄭雅菱在臉書上表示，公務人員協會理事長李來希一開始喊什麼警察消防多辛苦，爭取權益還被免職，政府還不讓他們組工會合理嗎？
鄭雅菱寫到當李來希聽到他們不是爭取公務人員協會法修法，而是很明確地要求直接修改工會法第四條，開放警消人員組工會後，馬上改口批評勞動部為何要找台灣警察工作權益推動協會推，並指消防員工作權益促進會這種沒實力沒代表性的組織。粉絲團「蠢羊與奇怪生物」也將這段過程畫為插圖，並強調協會如果真的有能力改變現狀，那麼也就不需要這麼努力地爭取組工會的權益，吸引許多粉絲按讚分享。
不過李來希昨天則在臉書上表示，網路上出現許多黑函，並把「蠢羊與奇怪生物」插圖中的自己設為臉書大頭貼。
李來希說，他一向主張公務人員有權組織工會，當然包括警察與消防人員，從年輕開始到現在始終如一，未曾改變，這幾年更加積極推動。
李來希指出，主政者為了打擊他，竟然下流到結合附庸團體黑白倒置，抹黑說他反對公務人員籌組工會，製作圖文在網路流傳。他說，主政者配合附庸組織這麼有效率的傳播假訊息，想要分化警消人員跟我的盟友關係，居心惡毒。1060318
(中央社)
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