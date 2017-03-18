雲林林內紫斑蝶季路跑 逾2500人參與
雲林縣「2017林內鄉紫斑蝶田園路跑」今天早上起跑，逾2500人參與，沿途不僅能觀賞紫斑蝶過境，還可享受田園風光。
「2017林內鄉紫斑蝶田園路跑」早上在寶隆紙廠鳴槍起跑，活動全程分為勇腳組（10公里）、健康組（5公里）及休閒組（3公里），逾2500人分組浩浩蕩蕩出發，參與民眾大都扶老攜幼，全家一起參與。
林內鄉公所指出，路跑途經紫斑蝶北返蝶道、瑞農路綠色隧道、農田水利文物陳列館、榮興路等周邊田園道路，希望紫斑蝶過境林內的獨特景色，融合田園風光與慢跑運動，傳遞健康生活概念。
林內鄉公所表示，跑完全程者均能獲得主辦單位準備的完跑宣導品，現場還有摸彩活動，獎品包括腳踏車、泡腳機、吸塵器等好禮。1060318
(中央社)
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