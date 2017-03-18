不只牛奶好喝 台大乳牛還拿天噸獎

我要評比

台大農場生產的鮮奶，一直是校園的明星商品，最大功臣乳牛們，因為年產乳量大，獲農委會頒發「高繁天噸牛獎」，堪稱乳牛界的菁英。

台大今天舉辦校務會議，校長楊泮池一開始就得意地報告這項成果。他形容，台大乳牛可以說是獲得乳牛界的「奧斯卡獎」。

根據台大提供的資訊，天噸牛必須達到年產乳量10噸以上，換算下來每天可產超過30瓶960毫升的鮮乳。必須有11次測定產乳量記錄，並成功懷上3次胎等。

台大指出，台灣飼養環境高熱潮濕，屬於溫帶動物的荷蘭牛，還能達到上述標準相當不容易。台大養牛團隊導入新技術和設備，讓乳牛有良好的生活品質，並與獸醫專業人員合作，近3年每年乳量成長了230%。

楊泮池表示，獲得「高繁天噸牛獎」，表示飼養管理能力深獲肯定，也是台大追求卓越的成果之一。1060318

(中央社)